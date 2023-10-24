Калышкина Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалышкина Анна Фёдоровна

Калышкина Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1024

Дочь: Михайлова Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Михайлов Фёдор

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Коцаренко Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Михайлов Фёдор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close