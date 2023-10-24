Калышкина Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1024
Дочь: Михайлова Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Михайлов Фёдор
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Коцаренко Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Михайлов Фёдор
Смерть
Неизвестно