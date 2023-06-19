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Иван Калинин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Скачков Калина Егорович

Мать: Скачкова Прасковья Федосеевна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Калинин Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Калинин Елистрат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Калинин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Калинин Алимпей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
До 1834
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