Иван Калинин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Калинин Елистрат Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834