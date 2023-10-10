Конопченко Семен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конопченко Семен Ефимович

Место рождения

Старое Ртищево, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

17.11.1917

Дата смерти

29.08.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1917

Отец: Конопченко Ефим

Мать: Степанида Андреевна

Старое Ртищево, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
17.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогонько Мария Терентьевна

Старое Ртищево, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогонько Мария Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогонько Мария Терентьевна

Смерть
29.08.1962
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