Конопченко Семен Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.11.1917
Дата смерти29.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1917
Отец: Конопченко Ефим
Мать: Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
17.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогонько Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
12.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогонько Мария Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1962