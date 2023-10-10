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Механошин Демид Алексеевич

Место рождения

Таволжанка, Верхотурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

15.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Таволжанка, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Таволжанка (Таволжанский поселок № 110) Верхотурский уезд Пермская губерния, ныне урочище Таволжанка на территории Усть-Салдинский сельсовет Верхотурский городской округ Свердловская область.
Призыв на военную службу
25.06.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Бракосочетание
До ?.06.1941

Жена: Механошина Анна Дмитриевна

Место жительства
До ?.06.1941
Таволжанка, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Таволжанка, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР. Ныне урочище Таволжанка на территории Усть-Салдинский сельсовет Верхотурский городской округ Сверд... Показать все
Военная служба
С ?.07.1941 по ?.08.1941
Уральский военный округ
Проходил военную подготовку в 28-м запасном стрелковом полку 12-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ.
Военная служба
22.08.1941
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
В составе третьей сотни маршевого батальона № 1093 (командир – старший лейтенант Задорожный Александр Павлович, 1895 г.р.) в количестве 1018 человек убыл 22.08.1941 г. из г. Свердловска, Свердловская ... Показать все
Военная служба
29.08.1941
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
В составе маршевого батальона № 1093 прибыл 29 августа 1941 года в город Петрозаводск, Карело-Финская ССР, СССР. Зачислен в 131-й армейский запасной полк 7-я армия.
Военная служба
?.09.1941
7-я отдельная армия
Красноармеец, стрелок 7-я стрелковая рота 3-й стрелковый батальон 367-го стрелкового полка 71-я стрелковая дивизия 7-я отдельная армия. Принимал участие в оборонительной операции на Петрозаводском нап... Показать все
Попал в плен (военное)
06.10.1941
Кеняки, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Попал в плен 06 октября 1941 года в районе деревни Кеняки, Кондопожский район, Карело-Финская ССР, СССР, ныне урочище Кеняки на территории Петровское сельское поселение Кондопожский район Республика К... Показать все
Попал в плен (военное)
С ?.10.1941 по 15.01.1942
Организационный/фильтрационный лагерь № 2, Пиэксямяки, Наараярви (Järjestelyleiri 2, Pieksämäki, Naarajärvi), лагерный номер: Ä-2683
Смерть
15.01.1942
Умер в плену. Место захоронения: Военная губерния Savo-Karjalan (Саво-Карьяла), военный округ Savonlinnan (Савонлинна), братская могила в Naarajarven (Наараярви)
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