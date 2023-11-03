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Кирилова Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

13.11.1776

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Кирилов Семен Петров

Отец ребёнка: Кирилов Петр

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Кирилов Михаил Петров

Отец ребёнка: Кирилов Петр

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Кононова Мария Петрова

Отец ребёнка: Кирилов Петр

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Кирилов Тимофей Петров

Отец ребёнка: Кирилов Петр

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Белова Аксинья Петрова

Отец ребёнка: Кирилов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилов Петр

Смерть
13.11.1776
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
47 лет
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