Кирилова Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти13.11.1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Кирилов Семен Петров
Отец ребёнка: Кирилов Петр
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Кирилов Петр
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Кононова Мария Петрова
Отец ребёнка: Кирилов Петр
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Кирилов Петр
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Белова Аксинья Петрова
Отец ребёнка: Кирилов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилов Петр
Смерть
13.11.1776
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
47 лет