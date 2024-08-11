Маллицкая (Остроумова) Ольга Николаевна
Место рождениягород Казань
Дата рождения1876
Дата смерти24.06.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Место жительства
Неизвестно
Образование
1896
Бестужевские курсы
Бракосочетание
12.01.1897
Рождение ребёнка
25.10.1897
Дочь: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Маллицкий Николай Гурьевич
Работа или профессия
13.12.1914
Запасная военного времени, в лазарете общины Красного Креста, Туркестанского края
Смерть
24.06.1943