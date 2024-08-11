Маллицкая (Остроумова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маллицкая (Остроумова) Ольга Николаевна

Место рождения

город Казань

Дата рождения

1876

Дата смерти

24.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Остроумов Николай Петрович

Мать: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Образование
1896
Бестужевские курсы
Бракосочетание
12.01.1897

Муж: Маллицкий Николай Гурьевич

Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Маллицкий Николай Гурьевич

Работа или профессия
13.12.1914
Запасная военного времени, в лазарете общины Красного Креста, Туркестанского края
Смерть
24.06.1943

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