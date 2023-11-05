Иванов Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 18.07.1917 и 23.07.1917
Дата смерти13.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.07.1917 и 23.07.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.1957
Рождение ребёнка
21.10.1958
Дочь: Зелковская Кира Леонидовна
Мать ребёнка: Иванова Александра (Аля) Петровна
Смерть
13.01.1983
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ваганьково