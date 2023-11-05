Иванов Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Леонид Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 18.07.1917 и 23.07.1917

Дата смерти

13.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.07.1917 и 23.07.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.06.1957

Жена: Иванова Александра (Аля) Петровна

Рождение ребёнка
21.10.1958

Дочь: Зелковская Кира Леонидовна

Мать ребёнка: Иванова Александра (Аля) Петровна

Смерть
13.01.1983
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ваганьково
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