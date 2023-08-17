Кокоулина Нинила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1909
Сын: Кокоулин Никита Александрович
Отец ребёнка: Кокоулин Александр
Хаерино, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокоулин Александр
Смерть
?.05.1945