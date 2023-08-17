Кокоулина Нинила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокоулина Нинила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1909

Сын: Кокоулин Никита Александрович

Отец ребёнка: Кокоулин Александр

Хаерино, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокоулин Александр

Смерть
?.05.1945
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