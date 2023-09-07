Подгурская Кристина Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1942
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1942
Отец: Подгурский Станислав
Мать: Ляляк Хелена
Рождение ребёнка
27.11.1962
Сын: Бловацкий Игорь Бернардович
Отец ребёнка: Бловацкий Бернард Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бловацкий Бернард Иосифович