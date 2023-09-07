Подгурская Кристина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгурская Кристина Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1942

Отец: Подгурский Станислав

Мать: Ляляк Хелена

Рождение ребёнка
27.11.1962

Сын: Бловацкий Игорь Бернардович

Отец ребёнка: Бловацкий Бернард Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бловацкий Бернард Иосифович

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