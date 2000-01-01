Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бляхман Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Бляхман Мейер Лейзерович

Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бляхман Иосиф Лазаревич

Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна

Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Crystal Мирка

Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна

Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Blackman Берка Лейзерович

Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Рися Leyzer-Movsha

Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1922
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