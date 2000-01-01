Бляхман Лейзер-Мовша Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Бляхман Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна
Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Crystal Мирка
Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна
Рождение ребёнка
12.09.1891
Сын: Blackman Берка Лейзерович
Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Рися Leyzer-Movsha
Мать ребёнка: Бляхман Сора Мееровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1922