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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Султеева Кадифа

Отец ребёнка: Шафеев Султей

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Султеева Халима

Отец ребёнка: Шафеев Султей

Рождение ребёнка
1817

Сын: Султеев Гинеатулла

Отец ребёнка: Шафеев Султей

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Султеева Гайша

Отец ребёнка: Шафеев Султей

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Султеева Миньзямал

Отец ребёнка: Шафеев Султей

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Султеева Фатима

Отец ребёнка: Шафеев Султей

Рождение ребёнка
1829

Сын: Султеев Абдулгани

Отец ребёнка: Шафеев Султей

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Султеева Хиузя

Отец ребёнка: Шафеев Султей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафеев Султей

Смерть
Неизвестно
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