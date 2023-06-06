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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Султеева Кадифа
Отец ребёнка: Шафеев Султей
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Султеева Халима
Отец ребёнка: Шафеев Султей
Рождение ребёнка
1817
Сын: Султеев Гинеатулла
Отец ребёнка: Шафеев Султей
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Султеева Гайша
Отец ребёнка: Шафеев Султей
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Султеева Миньзямал
Отец ребёнка: Шафеев Султей
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Султеева Фатима
Отец ребёнка: Шафеев Султей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Султеев Абдулгани
Отец ребёнка: Шафеев Султей
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Султеева Хиузя
Отец ребёнка: Шафеев Султей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафеев Султей
Смерть
Неизвестно