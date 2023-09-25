Гавриков Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Илья Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Михаил Игнатьевич

Мать: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Леонид Ильич

Мать ребёнка: Гаврикова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Александр Ильич

Мать ребёнка: Гаврикова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Виктор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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