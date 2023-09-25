Гавриков Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Михаил Игнатьевич
Мать: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврикова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврикова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Аксинья
Смерть
Неизвестно