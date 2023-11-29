Зубов Григорий Косьмин
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Зубов Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Зубов Петр Грирорьев
Мать ребёнка: Парасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Зубова Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Парасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Парасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Парасковья Кирилова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зубова Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Парасковья Кирилова
Смерть
Неизвестно