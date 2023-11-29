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Зубов Григорий Косьмин

Место рождения

Гора, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Зубов Козьма

Мать: не указана

Гора, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Зубов Петр Грирорьев

Мать ребёнка: Парасковья Кирилова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Зубова Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Парасковья Кирилова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Зубов Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Парасковья Кирилова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Зубов Николай Григорьев

Мать ребёнка: Парасковья Кирилова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Зубова Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Парасковья Кирилова

Смерть
Неизвестно

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