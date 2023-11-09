Бурова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Буров Андрей Димитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Василий Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Димитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Димитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Димитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Андрей Димитриевич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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