Цихоцкий Николай Теодорович
Место рождения
Дата рождения20.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1877
Отец: Цихоцкий Теодор Онуфриевич
Мать: Катерина Николаевна
дом 12
Бракосочетание
12.11.1906
Жена: Мария Ивановна
Купновичи, Львівська область
Рождение ребёнка
21.06.1927
Сын: Цихоцкий Ярослав Николаевич
Мать ребёнка: Мария Ивановна
дом 12
Смерть
Неизвестно