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Цихоцкий Николай Теодорович

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

20.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1877

Отец: Цихоцкий Теодор Онуфриевич

Мать: Катерина Николаевна

Раздельное, Львівська область
дом 12
Бракосочетание
12.11.1906

Жена: Мария Ивановна

Купновичи, Львівська область
Рождение ребёнка
21.06.1927

Сын: Цихоцкий Ярослав Николаевич

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Раздельное, Львівська область
дом 12
Смерть
Неизвестно
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