Шаймердянов Исмаил
Место рожденияд.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Измайлов Файзрахман
Мать ребёнка: Асьма
д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Фятрахман
Мать ребёнка: Асьма
д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно