Пичугина (Шишкарева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1922
Дата смерти07.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1922
Рождение ребёнка
17.01.1945
Сын: Пичугин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Пичугин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Пичугин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пичугин Михаил Сергеевич
Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
07.10.1954
Отец ребёнка: Пичугин Михаил Сергеевич
Смерть
07.02.1983