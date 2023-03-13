Пичугина (Шишкарева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Шишкарева) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1922

Дата смерти

07.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1922

Отец: Шишкарев Михаил Львович

Мать: Шишкарева Прасковия Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1945

Сын: Пичугин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Пичугин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Пичугин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пичугин Михаил Сергеевич

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
07.10.1954

Сын: Пичугин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Пичугин Михаил Сергеевич

Смерть
07.02.1983
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