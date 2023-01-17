Митрофанов Гаврила Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Митрофанов Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Митрофанов Тимофей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Митрофанов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
в 1850 отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1834
Сын: Митрофанов Сакердон Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1851