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Митрофанов Гаврила Алексеевич

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Место рождения

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Митрофанов Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Митрофанов Тимофей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Митрофанов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
в 1850 отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1834

Сын: Митрофанов Сакердон Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
1851
Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
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