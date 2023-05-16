Kerik (Kirk) Ants — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kerik (Kirk) Ants

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1825

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1825

Отец: Kirk Kondrati (Kotre)

Мать: Kerik (kirk) Mai

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