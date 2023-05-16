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Kerik (Kirk) Ants
Kerik (Kirk) Ants
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1825
Пол
Мужской
Отец
Kirk Kondrati (Kotre)
1797 г.р.
Мать
Kerik (kirk) (Liflandski) Mai
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1825
Отец:
Kirk Kondrati (Kotre)
Мать:
Kerik (kirk) Mai
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