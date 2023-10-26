Кращенко Денис Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кращенко Денис Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.2001

Жена: Титова Кращенко Ирина

Рождение ребёнка
13.10.2006

Дочь: Кращенко Яна Денисовна

Мать ребёнка: Титова Кращенко Ирина

Рождение ребёнка
06.09.2017

Сын: Кращенко Максим Денисович

Мать ребёнка: Титова Кращенко Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Кращенко Ирина

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