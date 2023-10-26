Кращенко Денис Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.2001
Жена: Титова Кращенко Ирина
Рождение ребёнка
13.10.2006
Дочь: Кращенко Яна Денисовна
Мать ребёнка: Титова Кращенко Ирина
Рождение ребёнка
06.09.2017
Сын: Кращенко Максим Денисович
Мать ребёнка: Титова Кращенко Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Кращенко Ирина