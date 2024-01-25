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Лесникова Татьяна Леонидовна
Лесникова Татьяна Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1974
Пол
Женский
Отец
Лесников Леонид Маркович
1943 г.р.
Мать
Лесникова Людмила Васильевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Лесников Леонид Маркович
Мать:
Лесникова Людмила Васильевна
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