Нефедов Борис Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедов Борис Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1962

Сын: Нефедов Андрей Борисович

Мать ребёнка: Нефедова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узнать узнать

Мать ребёнка: Нефедова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Нефедова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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