Рявкин Стефан Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рявкин Стефан Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рявкин Филип Самуилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1872

Сын: Рявкин Никон Стефанов

Мать ребёнка: Рявкина Матрона Александрова

Рождение ребёнка
12.02.1876

Дочь: Агафья Стефанова

Мать ребёнка: Рявкина Матрона Александрова

Рождение ребёнка
12.03.1878

Сын: Рявкин Феофан Стефанов

Мать ребёнка: Рявкина Матрона Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рявкин Николай Стефанов

Мать ребёнка: Рявкина Матрона Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рявкина Матрона Александрова

Смерть
Неизвестно
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