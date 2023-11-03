Рявкин Стефан Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рявкин Филип Самуилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1872
Мать ребёнка: Рявкина Матрона Александрова
Рождение ребёнка
12.02.1876
Дочь: Агафья Стефанова
Мать ребёнка: Рявкина Матрона Александрова
Рождение ребёнка
12.03.1878
Мать ребёнка: Рявкина Матрона Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рявкина Матрона Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно