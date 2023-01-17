Пономарева Мария Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Мария Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Кузьмич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Кузьмич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пономарев Егор Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Кузьмич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Андрей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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