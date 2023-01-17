Пономарева Мария Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно