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(Башилова) Ольга Антонова
(Башилова) Ольга Антонова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
После 1865
Пол
Женский
Отец
Башилов Антон Федоров
1808 г.р.
Мать
Васса Павлова
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Башилов Антон Федоров
Мать:
Васса Павлова
Смерть
После 1865
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