(Башилова) Ольга Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башилова) Ольга Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Башилов Антон Федоров

Мать: Васса Павлова

Смерть
После 1865
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