Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
23.04.1890 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.04.1890 Чермы Василий Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Крапивны крес... Показать все
Смерть
Неизвестно