Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Васильевна

Место рождения

Крапивно, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крапивно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
23.04.1890 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.04.1890 Чермы Василий Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Крапивны крес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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