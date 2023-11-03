Рыбакова 1, Коростылева 2 (Евтина) Акилина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова 1, Коростылева 2 (Евтина) Акилина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Евтин Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1780

Муж: Рыбаков Алексей Андреев

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
03.11.1781

Сын: Рыбаков Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.06.1784

Сын: Рыбаков Федор Алексеев

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев

Рождение ребёнка
09.12.1785

Дочь: Яковлева Анна Алексеева

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Коростелев Лукьян Борисов

Отец ребёнка: Коростелев Борис Данилов

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Коростелев Анисий? Борисов

Отец ребёнка: Коростелев Борис Данилов

Рождение ребёнка
01.05.1799

Дочь: Пелагея Борисова

Отец ребёнка: Коростелев Борис Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Борис Данилов

Смерть
Неизвестно
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