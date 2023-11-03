Рыбакова 1, Коростылева 2 (Евтина) Акилина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Евтин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1780
оба первым
Рождение ребёнка
03.11.1781
Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев
Рождение ребёнка
03.06.1784
Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев
Рождение ребёнка
09.12.1785
Дочь: Яковлева Анна Алексеева
Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Коростелев Лукьян Борисов
Отец ребёнка: Коростелев Борис Данилов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Коростелев Анисий? Борисов
Отец ребёнка: Коростелев Борис Данилов
Рождение ребёнка
01.05.1799
Дочь: Пелагея Борисова
Отец ребёнка: Коростелев Борис Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно