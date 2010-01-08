Тарасенко Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1941

Дата смерти

08.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941

Отец: Тарасенко Михаил Сергеевич

Мать: Тарасенко Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.2010
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