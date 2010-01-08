Тарасенко Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1941
Дата смерти08.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.2010