Король (Соломчак) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король (Соломчак) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1933

Отец: Соломчак Петр

Мать: Соломчак Анастасия

Бракосочетание
09.07.1961

Муж: Король Иван

Воркута, Воркута, Республика Коми
Воркута, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1965

Сын: Король Владимир

Отец ребёнка: Король Иван

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.06.1968

Дочь: Перетягина Галина

Отец ребёнка: Король Иван

Самбор, Львівська область
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