Король (Соломчак) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1933
Отец: Соломчак Петр
Мать: Соломчак Анастасия
Бракосочетание
09.07.1961
Муж: Король Иван
Воркута, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1965
Сын: Король Владимир
Отец ребёнка: Король Иван
Рождение ребёнка
05.06.1968
Дочь: Перетягина Галина
Отец ребёнка: Король Иван
Самбор, Львівська область