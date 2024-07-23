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Сиротина Марья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Сиротин Лионтий Матвеевич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Лионтий Матвеевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Наумова Софья Лионтьевна

Отец ребёнка: Сиротин Лионтий Матвеевич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1905

Сын: Сиротин Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Сиротин Лионтий Матвеевич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Сиротин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Сиротин Лионтий Матвеевич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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