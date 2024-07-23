Сиротина Марья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиротин Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Сиротин Лионтий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Наумова Софья Лионтьевна
Отец ребёнка: Сиротин Лионтий Матвеевич
Рождение ребёнка
18.02.1905
Сын: Сиротин Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Сиротин Лионтий Матвеевич
Рождение ребёнка
11.06.1907
Отец ребёнка: Сиротин Лионтий Матвеевич
Смерть
Неизвестно