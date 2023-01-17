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Андреев Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

28.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Богатырев (романов) Степан Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Яковлев Арсений

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1858

Сын: Романов (богатырев) Яков Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1872

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1874

Дочь: Агафия Яковлева

Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1876

Дочь: Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1878

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1879

Дочь: Марина Яковлева

Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева

Смерть
28.10.1879
Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
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