Андреев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти28.10.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Богатырев (романов) Степан Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Яковлев Арсений
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
22.04.1858
Сын: Романов (богатырев) Яков Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
15.05.1872
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
03.02.1874
Дочь: Агафия Яковлева
Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
05.08.1876
Дочь: Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
20.05.1878
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
10.07.1879
Дочь: Марина Яковлева
Мать ребёнка: Романова (богатырева) Агриппина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1879