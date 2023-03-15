Малышев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Малышев Федор
Мать: Малышева ?
Бракосочетание
10.02.1919
Жена: Малышева Аграфена
Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Ф: Р2854, ОП.7, Д.27, Л.505
Работа или профессия
Неизвестно
Бессоновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно