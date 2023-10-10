Слукинова (Белякова) Анисия Евфимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1885
Сын: Слукинов сергей Семенович
Отец ребёнка: Слукинов Симеон Максимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева Симеоновна
Отец ребёнка: Слукинов Симеон Максимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Слукинов Симеон Максимович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Слукинов Прокопий Симеонович
Отец ребёнка: Слукинов Симеон Максимович
Смерть
Неизвестно