Слукинова (Белякова) Анисия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукинова (Белякова) Анисия Евфимовна

Место рождения

Кожакуль, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожакуль, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
1848

Муж: Слукинов Симеон Максимович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Слукинов сергей Семенович

Отец ребёнка: Слукинов Симеон Максимович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Параскева Симеоновна

Отец ребёнка: Слукинов Симеон Максимович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Слукинов Симеон Максимович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Слукинов Прокопий Симеонович

Отец ребёнка: Слукинов Симеон Максимович

Смерть
Неизвестно
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