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(Григорян) Анна Юрьевна
(Григорян) Анна Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.1982
Пол
Женский
Отец
Григорян Юрий Варужанович
1954 г.р.
Мать
Григорян (Бусурманова) Роза Амурхановна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1982
Отец:
Григорян Юрий Варужанович
Мать:
Григорян Роза Амурхановна
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