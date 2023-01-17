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Гребенкин Сергей Владимирович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

07.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1958

Отец: Гребенкин Владимир Васильевич

Мать: Неверова Нина Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1980

Сын: Гребенкин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Людмила

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1985

Сын: Гребенкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Людмила

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1990

Дочь: Гребенкина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Людмила

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
2000

Сын: Гребенкин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Елена

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенкин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ольга

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенкин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Ольга

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

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