Алина Стефанида Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алина Стефанида Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1872

Сын: Алин Дий Евстафиев

Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1876

Дочь: Акилина Евстафиева

Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1878 ст.

Сын: Алин Тит Евстафиев

Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1882 ст.

Сын: Алин Герасим Евстафиев

Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Алин Прокопий Евстафиев

Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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