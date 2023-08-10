Алина Стефанида Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1872
Сын: Алин Дий Евстафиев
Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин
Рождение ребёнка
06.06.1876
Дочь: Акилина Евстафиева
Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин
Рождение ребёнка
02.04.1878 ст.
Сын: Алин Тит Евстафиев
Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин
Рождение ребёнка
03.03.1882 ст.
Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин
Рождение ребёнка
06.07.1891
Отец ребёнка: Алин Евстафий Кузьмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно