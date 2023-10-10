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Татаров Дмитрий Константинович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Татаренов Константин Стефанович

Мать: Татарова Кириакия

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Татарова Прасковья

Рождение ребёнка
1835

Сын: Татаров Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Татарова Прасковья

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Татарова Прасковья

Рождение ребёнка
1842

Сын: Татаров Лазарь Дмитриевич

Мать ребёнка: Татарова Прасковья

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Татарова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татарова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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