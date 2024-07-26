Илемкова (Овчинникова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Можга
Рождение ребёнка
1976
Сын: Илемков Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Илемков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1983
Дочь: Тимофеева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Илемков Владимир Николаевич