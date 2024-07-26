Илемкова (Овчинникова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Овчинникова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Владимир Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Можга
Рождение ребёнка
1976

Сын: Илемков Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Илемков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.02.1983

Дочь: Тимофеева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Илемков Владимир Николаевич

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