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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Атланов? Филипп Александрович

Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799

Сын: Атланов? Михаил Александрович

Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1803

Сын: Атланов? Иван Александрович

Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Атланов? Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атланов? Александр Петров

Смерть
До 1835
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