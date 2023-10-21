Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Атланов? Филипп Александрович
Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799
Сын: Атланов? Михаил Александрович
Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1803
Сын: Атланов? Иван Александрович
Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Атланов? Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Атланов? Александр Петров
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1835