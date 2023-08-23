Зайков Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1961
Отец: Зайков Борис Васильевич
Мать: Зайкова Галина Петровна
Рождение ребёнка
1996
Мать ребёнка: Зайкова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайкова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Зайкова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайкова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайкова Галина