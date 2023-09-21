Бабенышев Данил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенышев Данил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Бабенышев Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1903

Жена: Бабенышева Наталья Дмитриевна

Михайловка, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.10.1907

Сын: Бабенышев Иван Данилович

Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна

Михайловка, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бабенышев Егор Данилович

Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна

Михайловская, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бабенышев Михаил Данилович

Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бабенышев Павел Данилович

Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.11.1933

Сын: Бабенышев Архип Данилович

Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенышева Анна Даниловна

Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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