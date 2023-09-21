Бабенышев Данил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Бабенышев Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1903
Рождение ребёнка
27.10.1907
Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна
Михайловская, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бабенышев Михаил Данилович
Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бабенышев Павел Данилович
Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.11.1933
Сын: Бабенышев Архип Данилович
Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенышева Анна Даниловна
Мать ребёнка: Бабенышева Наталья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно