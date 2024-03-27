Крымя Курмаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1699
Сын: Досай Ишалин
Отец ребёнка: Ишали N1C1 Самятнин
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1705
Сын: Ишалин Альмухамед (Алешка) N1C1
Отец ребёнка: Ишали N1C1 Самятнин
д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
1712
Сын: Мустафа Ишалин
Отец ребёнка: Ишали N1C1 Самятнин
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1718
Сын: Ишалин Атнагулка
Отец ребёнка: Ишали N1C1 Самятнин
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно