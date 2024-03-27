Крымя Курмаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымя Курмаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Досай Ишалин

Отец ребёнка: Ишали N1C1 Самятнин

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1705

Сын: Ишалин Альмухамед (Алешка) N1C1

Отец ребёнка: Ишали N1C1 Самятнин

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
1712

Сын: Мустафа Ишалин

Отец ребёнка: Ишали N1C1 Самятнин

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1718

Сын: Ишалин Атнагулка

Отец ребёнка: Ишали N1C1 Самятнин

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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