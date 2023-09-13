Осечкина Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осечкина Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1861

Дата смерти

04.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Осечкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Осечкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Осечкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Осечкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1903

Дочь: Ивакина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Осечкин Алексей Иванович

Варваринка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Смерть
04.10.1958
Похороны
Неизвестно
кузьминское кладбище
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