Осечкина Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1861
Дата смерти04.10.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Осечкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Осечкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Осечкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1903
Дочь: Ивакина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Осечкин Алексей Иванович
Варваринка, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Смерть
04.10.1958
Похороны
Неизвестно
кузьминское кладбище