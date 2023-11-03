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Богословцев Василий Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богословцев Осип (Иосиф) Михайлов

Мать: Богословцева Агрипина Ефремова

Бракосочетание
24.01.1832

Жена: Богословцева Марфа Антипина

Рождение ребёнка
22.11.1832

Сын: Богословцев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина

Рождение ребёнка
07.06.1835

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина

Рождение ребёнка
28.05.1837

Дочь: Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина

Рождение ребёнка
10.12.1839

Сын: Богословцев Евгений Васильев

Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина

Рождение ребёнка
06.10.1842

Сын: Богословцев Сергей Пелагея

Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина

Рождение ребёнка
23.11.1844

Сын: Богословцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина

Рождение ребёнка
?.01.1849

Сын: Богословцев Григорий Васильев

Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Васильева

Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина

Смерть
Неизвестно
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