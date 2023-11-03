Богословцев Василий Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1832
Рождение ребёнка
22.11.1832
Сын: Богословцев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина
Рождение ребёнка
07.06.1835
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина
Рождение ребёнка
28.05.1837
Дочь: Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина
Рождение ребёнка
10.12.1839
Сын: Богословцев Евгений Васильев
Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина
Рождение ребёнка
06.10.1842
Сын: Богословцев Сергей Пелагея
Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина
Рождение ребёнка
23.11.1844
Сын: Богословцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина
Рождение ребёнка
?.01.1849
Сын: Богословцев Григорий Васильев
Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Васильева
Мать ребёнка: Богословцева Марфа Антипина
Смерть
Неизвестно