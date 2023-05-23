Царенко (Голубева(Слеповина)) Людмила (Лидия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1937
Дата смерти1998
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1937
Отец: Голубев(слеповин) Иван
Мать: Слеповина Анна
Рождение ребёнка
13.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1998