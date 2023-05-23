Царенко (Голубева(Слеповина)) Людмила (Лидия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царенко (Голубева(Слеповина)) Людмила (Лидия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1937

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1937

Отец: Голубев(слеповин) Иван

Мать: Слеповина Анна

Рождение ребёнка
13.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1998
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