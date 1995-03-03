Модестова (Филаретова) Калисфения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1908 ст.
Дата смерти03.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1908 ст.
Крещение
16.04.1908 ст.
Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
?.11.1930
Сын: Модестов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович
Рождение ребёнка
04.07.1932
Дочь: Напыльникова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович
Рождение ребёнка
10.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович
Рождение ребёнка
01.09.1945
Сын: Модестов Иван Александрович
Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красильникова Александра Александровна
Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1995
Иваново, Иваново, Ивановская область