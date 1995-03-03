Модестова (Филаретова) Калисфения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модестова (Филаретова) Калисфения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1908 ст.

Дата смерти

03.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1908 ст.

Отец: Любимов Василий Филаретович

Мать: Любимова Анна Васильева

Крещение
16.04.1908 ст.
Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
?.11.1930

Сын: Модестов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1932

Дочь: Напыльникова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович

Рождение ребёнка
01.09.1945

Сын: Модестов Иван Александрович

Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красильникова Александра Александровна

Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Модестов Александр Ипатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модестов Александр Ипатович

Смена фамилии
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.03.1995
Иваново, Иваново, Ивановская область
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