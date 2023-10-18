Федосья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Пётр Иванович
Отец ребёнка: Иван Ивойлович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Ивойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ивойлович
Смерть
Неизвестно