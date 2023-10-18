Федосья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Пётр Иванович

Отец ребёнка: Иван Ивойлович

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Ивойлович

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ивойлович

Смерть
Неизвестно
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