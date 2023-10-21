Субботина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Субботин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Петр
Отец ребёнка: Субботин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Субботин Стефан Стефанович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Петр
Отец ребёнка: Субботин Стефан Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно