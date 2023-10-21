Субботина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

1823 г.р.
1829 г.р.
1832 г.р.
1836 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Субботин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Петр

Отец ребёнка: Субботин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Субботин Стефан Стефанович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Петр

Отец ребёнка: Субботин Стефан Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Стефан Стефанович

Смерть
Неизвестно
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