Рагозин Леон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Леон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Рагозин Михаил

Мать ребёнка: Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна

Место жительства
Неизвестно
Шевелево, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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