Рагозин Леон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Рагозин Михаил
Мать ребёнка: Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна
Место жительства
Неизвестно
Шевелево, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя
Смерть
Неизвестно