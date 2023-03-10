Манькова Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манькова Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1915

Дата смерти

13.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1937

Сын: Дубовик Виктор Платонович

Отец ребёнка: Дубовик Платон Семенович

Рождение ребёнка
22.07.1940

Дочь: Дубовик Раиса Платоновна

Отец ребёнка: Дубовик Платон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Платон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычок Григорий Николаевич

Смерть
13.01.1991
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