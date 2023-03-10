Манькова Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1915
Дата смерти13.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1937
Сын: Дубовик Виктор Платонович
Отец ребёнка: Дубовик Платон Семенович
Рождение ребёнка
22.07.1940
Дочь: Дубовик Раиса Платоновна
Отец ребёнка: Дубовик Платон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1991